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Царьград

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Финляндия закрыла доступ к архивам РФ до 9999 года

Финляндия закрыла доступ к архивам РФ до 9999 года

Национальный архив Финляндии ограничил доступ к документам российского происхождения. Ограничения, введённые ещё осенью 2022 года, будут действовать до 9999 года — на протяжении восьми веков.

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