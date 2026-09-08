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МОСИНФОРМ

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Квартиры по программе реновации получили жители более 230 старых домов на востоке столицы

Квартиры по программе реновации получили жители более 230 старых домов на востоке столицы

С начала реализации программы реновации в Восточном административном округе новые квартиры получили жители более 230 домов старого фонда.

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