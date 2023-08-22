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Мостовой о ходе обучения на тренера: «А что здесь нового? Ворота те же, мяч тот же. В футболе все открытия уже давно сделали»

Мостовой о ходе обучения на тренера: «А что здесь нового? Ворота те же, мяч тот же. В футболе все открытия уже давно сделали»

22 августа бывшему полузащитнику «Спартака» исполнилось 55 лет. – Александр, как отпразднуете полуюбилей? – Если честно, то никак.

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