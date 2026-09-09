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Воронежские новости

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Воронежская анимационная студия анонсировала новый мультфильм про Айболита

Воронежская анимационная студия анонсировала новый мультфильм про Айболита

«Айболит» покажут на больших экранах 13 мая 2027 года. Это новый проект студии «Воронеж». В экранизации героев ждут переправы, погони и неожиданные испытания в самом сердце Африки.

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