Воронежская анимационная студия анонсировала новый мультфильм про Айболита

«Айболит» покажут на больших экранах 13 мая 2027 года. Это новый проект студии «Воронеж». В экранизации героев ждут переправы, погони и неожиданные испытания в самом сердце Африки.
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