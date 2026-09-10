Военнослужащий РФ рассказал о захвате опорного пункта ВСУ в Запорожской области

Штурмовики «Востока» взяли опорник ВСУ в Запорожской области и отразили четыре наката. Об этом рассказал командир отделения с позывным «Митяй».
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