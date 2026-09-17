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Невероятные возможности для молодежи: иностранцы с МФМ рассказали, почему завидуют России

Невероятные возможности для молодежи: иностранцы с МФМ рассказали, почему завидуют России

В Екатеринбурге завершился Международный фестиваль молодежи: на шесть дней столица Урала стала мировым молодежным центром, приняв 10 тысяч молодых людей из 191 страны.

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