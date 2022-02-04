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Ящик с пожертвованиями на лечение ребенка украли подростки в Приморье

Ящик с пожертвованиями на лечение ребенка украли подростки в Приморье

В Дальнегорске возбуждено уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних, которые подозреваются в совершении хищения ящика для сбора пожертвований.

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