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Царьград

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Мировой дизельный кризис дошел до России. Эксперты объяснили, чем это грозит

Мировой дизельный кризис дошел до России. Эксперты объяснили, чем это грозит

Дефицит дизельного топлива фиксируют в Европе, США и ряде стран Азии, Африки и Латинской Америки, а цены растут практически повсеместно.

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