Загнали Киев под землю. «Искандеры» плавят сталь и разрывают офицеров ВСУ

Российское Минобороны раскрыло, что стало целями сегодняшнего удара по столичному региону Украины. Как сообщается в официальном Telegram-канале, этой ночью наши ударные дроны «Герань» и ракеты «Искандер» нанесли удар по «предприятию ВПК Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные БПЛА».