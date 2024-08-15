Рост цен на жилье в России резко замедлился с окончанием льготной ипотеки

В Москве цены на квартиры в новостройках даже снизились — на 0,2% за месяц. Для сравнения, в июне в столице наблюдался рост на 3,1% Рост цен на новостройки в целом по России замедлился — в июле цены выросли на 0,4% после +1% в мае и +1,4% в июне, следует из данных «Индекса цен на первичном рынке жилья» института жилищного развития «Дом.