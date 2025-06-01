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Обряд изгнания демонов закончился для гражданки США уголовным делом о расправе над сыном

Обряд изгнания демонов закончился для гражданки США уголовным делом о расправе над сыном

В США 41-летняя жительница штата Флорида была арестована по делу о расправе над 6-летним сыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

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