Неожиданный прогноз из США. Три возможных сценария конца СВО: два из них оскорбительны для России

Никита Цицаги/NEWS.ruСегодня 1,2K прочитали Подробнее Автор: Вячеслав Филиппов Директор программы «Большая стратегия» в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон опубликовал статью для издания в Foreign Policy, где сделал неожиданный прогноз о ходе СВО.