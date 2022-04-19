В Киев вернулись 16 диппредставительств. Больше не боятся?

По данным министерства иностранных дел Украины, в Незалежную поспешили вернуться дипмиссии ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.