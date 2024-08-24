Рассекречены архивы о решении Британии и Франции начать войну против СССР в 1940 году

Англия и Франция в начале 1940 года приняли принципиальное решение начать войну против СССР. Об этом говорится в рассекреченном сообщении народного комиссара внутренних дел СССР Лавретия Берии наркому обороны СССР Клименту Ворошилову, опубликованном Президентской библиотекой 24 августа.
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