США уничтожили лодку наркотеррористов в Карибском море

Американские военные нанесли удар по лодке с наркотеррористами в Карибском море, уничтожив четверых человек.
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