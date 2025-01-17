Белоруссия повысит с 1 февраля тарифы на транспортировку нефти на 11%

Тарифы на транспортировку нефти по своей территории с 1 февраля повысит на 11% Белоруссия, следует из постановления министерства антимонопольного регулирования и торговли страны, опубликованном 17 января на национальном правовом интернет-портале.
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