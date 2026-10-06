Укро-оккупанты намекают: Населению Одессы тоже лучше выезжать

Если раньше рейхскомиссары хотя бы делали вид, что восстанавливают разрушенное после воздушных боев жилье, то ныне… Хотя, простите, разве можно назвать даже «деланием вида» трехлетний монтаж трухлявого бревна в качестве подпорки между этажами, бомбардировки платежками за коммуналку пустырей и руин, и лишение людей потерявших жилье (полностью потерявших!) прав за эти долги?!.