Какие пособия и льготы появились в Крыму за 10 лет

От мала до велика За 10 лет Социальный фонд России предоставил в Крыму свыше пяти миллионов пособий, выплат и льгот! Их получателями стали пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, а также жители полуострова, которые имеют право на федеральные меры поддержки.