Объявлен «желтый код» предупреждения о жаре

Государственная гидрометеорологическая служба ввела «желтый код» предупреждения о жаре. По данным метеорологов, в понедельник, 10 июня, на больших территориях максимальная температура воздуха достигнет +33°С и более.
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