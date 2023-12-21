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Алтайский медуниверситет занял первое и второе места на всероссийском конкурсе

Алтайский медуниверситет занял первое и второе места на всероссийском конкурсе

Церемония награждения прошла 20 декабря в здании Совфеда в Москве Алтайский государственный медицинский университет занял призовые места на всероссийском конкурсе, в котором принимали участие 154 вуза, рассказала в своем Telegram-канале ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

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