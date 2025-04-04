В Туле на улице Пузакова "Ниссан" сбил девочку на электросамокате

3 апреля в 17:00 на улице Пузакова в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина 1980 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан", совершила наезд на арендованный электросамокат, которым управляла девочка 2011 года рождения, сообщает ГАИ региона.