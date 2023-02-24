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КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ НА АЛКОГОЛЬ

Во время вечеринки в честь дня рождения подруг мне стало плохо. Никогда такого не было: я не усердствую с употреблением алкоголя, да и пью только качественные напитки… На следующий день пришлось отправляться в больницу, потому что лучше не стало.

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