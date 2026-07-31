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Аргументы недели

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Врачи назвали идеальный ужин для снижения давления: вместо творога — лосось со шпинатом и сладким картофелем

Врачи назвали идеальный ужин для снижения давления: вместо творога — лосось со шпинатом и сладким картофелем

Диетологи назвали идеальный ужин для людей с повышенным давлением, который разрушает стереотипы о «скучном» правильном питании.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Видимо автор готовил статью для миллионеров, которые лосось и трескают!
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