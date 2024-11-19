НХЛ — о результативности Овечкина: мы становимся свидетелями величия каждую ночь

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в социальной сети X отреагировал на результативность российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, оформившего сегодня дубль в матче регулярного чемпионата с «Ютой» и хет-трик в игре с «Вегас Голден Найтс» накануне.