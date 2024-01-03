Без горячей воды и отопления в Воронеже остались 119 объектов и жилых домов

В Ленинском районе Воронежа из-за последствий аварии на теплосетях 103 многоквартирных дома и 16 социальных объектов остались без отопления и горячей воды, температура в городе в течение дня 3 января может доходить до 21 градуса ниже ноля.
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