Politico: юристы назвали работу Маска в администрации Трампа кошмаром

Работа Илона Маска на должности главы Департамента эффективности государственного управления в администрации президента США Дональда Трампа вызвала шквал критики со стороны американского юридического сообщества.
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