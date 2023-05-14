В Кущевской дети играли с мячом на памятнике Героям войны: кому нужно распространять фейки?

Пару дней назад наблюдали такой парадокс. Многим в Вотсап пришло видео, где сотрудники мусороуборочной компании нашли у баков авиационный снаряд.
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