ВК Пресс

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Немов
    Клоун долго не протянет , изомнил из себя бога а на самом деле дерьмо 💩💩💩👎👎👎Зеленский чувству...
  • Сергей Андросов
    Чувствовать он будет когда ему кол в анал вставят!Зеленский чувству...
  • лина любимцева
    Светлая память погибшим воинам!!... Соболезнования родным... Дай Бог им сил пережить эту беду...Почему полковники...

В Кущевской дети играли с мячом на памятнике Героям войны: кому нужно распространять фейки?

В Кущевской дети играли с мячом на памятнике Героям войны: кому нужно распространять фейки?

Пару дней назад наблюдали такой парадокс. Многим в Вотсап пришло видео, где сотрудники мусороуборочной компании нашли у баков авиационный снаряд.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх