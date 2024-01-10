АвтоВАЗ вступил в новый год со старыми проблемами. Производство Vesta и Granta перезапустили, подушек безопасности – нет

Вчера АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей Lada Vesta, Granta и Niva. Увы, хороших новостей нет: Vesta, как и в прошлом году, сходит с конвейера в максимально упрощенной комплектации без подушек безопасности и только в двух цветах.
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