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Циципас о Джоковиче: «Я понимаю и поддерживаю каждое его решение, даже те, что были в прошлом. Он точно знает, что делает, когда дело касается его жизни и карьеры»

Стефанос Циципас объяснил, почему вдохновляется Новаком Джоковичем. Вчера он уступил ему в финале «Мастерса» в Риме (0:6, 6:7).

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