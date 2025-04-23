Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Nемо
    СК еще не надоело выполнять работу и вычищать грязь разведённую администрациями школ? В качестве примера могли бы нап..."Называют себя ка...
  • Alex Nемо
    Может мне кто напомнить, что было бы с чиновниками решившимися перенести сроки исполнения приказа И. В. Сталина на па...Порешали! Российс...
  • АндрейБорков
    Церковники хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан.... Прямо как в песне Владимира Семеновича. Теперь главн...Главное, чтобы не...

Дефицит витамина С опасен для здоровья: эксперт Руфия Алиева назвала природный источник полезного вещества

Снижение умственной и физической работоспособности может быть первым признаком нехватки витамина С. Длительный дефицит этого важного элемента приводит к серьезным последствиям: воспалению волосяных фолликулов, ломкости волос, кровоточивости десен и даже цинге — заболеванию, вызванному хроническим недостатком витамина в организме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх