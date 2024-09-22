Неделя моды в Милане: Ирина Шейк и Виттория Черетти на подиуме, Мадонна и Наоми Кэмпбелл среди гостей на показе Dolce & Gabbana

В рамках Недели Моды в Милане прошел показ весенне-летней коллекции Dolce & Gabbana. В основе новой линейки итальянских дизайнеров лежали отсылки к культовым образам Мадонны, созданным Жан-Полем Готье, поэтому, конечно же, главной приглашенной на шоу Доменико Дольче и Стефано Габбана стала сама поп-дива.
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