Любопытно, однакоПолитика"Я тоскую по стране, в которой каждый был равным каждому"- кинорежиссёр Сергей Урсуляк о жизни в СССР и проблемах России Окно в историю Мнение знаменитого кинорежиссёра Сергея Урсуляка о жизни в Советском Союзе и проблемах современной России.Вернуться к статье8819НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ТихоновОтличный режиссер, человек и гражданин!! Великолепные фильмы!Юрий DedДа с он классный режиссёр . Только вот о равенстве очень перегнул .Игорь ТихоновПо сравнению с настоящим - я думаю, что именно так и было.. 99% граждан СССР действительно были равны..Игорь ТихоновПо сравнению с настоящим - я думаю, что именно так и было.. 99% граждан СССР действительно были равны..Yak Vithttps://youtu.be/SEIalCHVBwsСеменков АлександрВ семье не без уродов. Но таких было десятки. СЕЙЧАС ЖЕ ИХ МИЛЛИОНЫ!!!ГусЕнаОткуда высадился это десант?Pciha IvanovaВоспитался на принципах дикого капитализма.ГусЕнаТак стремительно?Yak VitТак они, вообще-то, ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО и клепают свои статейки! 😏 Задача у них такая стоит. За это и получают свои 30 серебренников! Сначала наши западные "друзья" с целью раскачки ситуации в России решили воспользоваться либеральной идеей. Но она у нашего народа, понимаешь, не зашла! 🤷♂️ Слишком хорошо мы помним то время, когда вся эта либерастная шобла дорвалась до власти! Теперь они зашли с другого конца. И начинают разогревать в народе недовольство эдакими вот статейками а-ля тоска по СССР, где реки молочные текли в берегах кисельных, всё для всех всегда было бесплатно, причём самое качественное в мире и без очередей (очереди у совкодрочеров появились только в конце 80-х, понимаешь, а до этого, дескать, и очередей не было, о как, значиЦЦа), ну и т.п, и т.д! 😏 И ес-но, если читать эту галиматью ежедневно по 3 раза на дню, да ещё и на разных сайтах, то у тех, кто по молодости не помнит реалии жизни в "сказочном" СыСыСыеРе, поневоле начинает складываться превратная картинка о жизни в "стране, которую мы потеряли благодаря предательству горбача" и возникает горячее желание "вернуть всё взад"! И начитавшийся этой галиматьи народец должен по идее начать бунтовать и "шатать режЫм", а заказчикам подобных писулек только того и надо! 😠 Поэтому и не стоит удивляться, что особенно перед выборами количество подобной галиматьи будет в тырнетике только увеличиваться!Семенков АлександрМы сами его взростили. Причина его появления, - полное отсутствие идеологии. Давно всем нашим руководителям пора понять, а Путину в первую очередь, что идеология, - это стержень развития любого государства. Под него формируется и развивается всё остальное от экономики до социальной политики.Владимир ЛомакинУ Путина есть идеология. Антикоммунизм, антисоветизм и политика встраивания в Западную систему на правах колонии.Pciha IvanovaПортятся люди быстро: Сырое мясо без холодильника!ГусЕнаЛюди-не рыба.Pciha IvanovaЧем больше общаюсь с людьми, тем сильнее люблю кисок!Евгений Кислинскийравных в СССР, сегодня можно сравнить чабаны и отара.Акрам Кучумовне скромничай, приплюсуй сюда и себя.. вахлак.Евгений Кислинскийа я и не отрицаю, почти 40 лет прожил в отаре, и на ограниченном пастбище, под названием СССР. а если вы не жили в то время, то и комментировать не стоит, а если вы жили в то время, то недооцениваете себя, и существующею в то время системуВаша СветлостьТак место таких козлов как ты и должно быть в отаре. Надо же пастбище козлу ограничили...ГусЕнаОн в то время учился у русских как опу вытирать. А теперь ввеживаетсяРОМАН МолчановТоскую по СССР !Yak Vitзначит, тупица и неудачник по жизни! 😬ВДвалерий двойнишниковДа нет сынок, просто он умный, а ошибка презерватива...ГусЕнаОпять ты валерик, тупишьЕлена КозловаВсе более-менее руководящие товарищи жили в отдельных домах, с отдельными школами, бесплатными дачами и магазинами-распределителями. Остальные выравнивались по ранжиру приближенности к "товарищам".Ваша СветлостьНу, про "отдельные школы" Вы, мягко говоря, соврамши, да и с дачами, это было далеко не для всех "руководящих товарищей", но так беззастенчево врать и брать, как нынешние, те не могли даже в самых эротических снах...ИИринаДа хватит врать . Брежнев жил в одном доме с обычными людьми ,председатель Перовского райисполкома Москвы ( ныне префект) ,жил со мной в одном доме ,в который в 50-е годы переселили людей из бараков .иван шевченкоСовершенно с Вами согласен. В моём классе учился сын председателя колхоза. Отличался Коля только отличной учёбой. Алгебру у него все списывали. У него даже мопеда не было, зато были аккордеон и гитара - отлично играл, "музыкалку" закончил. Впоследствии стал капитаном дальнего плавания. Кстати, дом председателя от нашего по размерам не очень-то и отличался. Но это у нас, на Кубани, в отдельно взятой станице, в 70-80-е годы. Что в это же время творилось в Средней Азии, Закавказье и на Северном Кавказе - мы сегодня прекрасно знаем. Сдаётся мне, что чурки и чернота мохнозадая рождаются уже с криминалом в крови, природная склонность к преступлениям и сребролюбию...ГусЕнаНу, отсюда и " Светлость" у Мудил-комплексы с детства от нищебродства.ГусЕнаТолько, потом Вы в ПТУ, а сын Председателя в Вуз:)))Yak Vitнашёл, бля, "элиту" - сына председателя колхоза! 🤦♂️ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОЛХОЗА, Карл! 😂🤣ГусЕнаНу так дядя с узеньким кругозором:) Однака сын Прелседателя стал Капитаном, а наш визави слесарем....Мой двоюродный брат заявил что хочет поступать в Высшее Командное ...а ему сказали: " Твой отец кто? Капитан. А тот вуз для сынов генералов". Правда, он все равно поступил-он вундеркинд был.иван шевченкоЗато у нас в колхозе последний скотник был гораздо лучше воспитан, нежели Вы, любезнейший. И зовут меня не "Карл". Кстати, прошу заметить, пользуюсь своим настоящим именем. В отличие от всякого безымянного, безликого, безграмотного и безродного быдла...Yak Vitбыдло ты, любезнейший, видишь в зеркале. И специально для безграмотных: "Карл" - это интернет-мем. Надо расшифровывать для последнего колхозного скотника, что сие означает? 🤨 Или колхозник сам способен найти этот мем в интернете? Это НЕ К ТЕБЕ обращение! 🤦♂️ А, так сказать, реплика в сторону! Знающий - поймёт. Не знающий на свой счёт примет. Ну ты точно колхоз! "Воспитанный" скотник, понимаешь! 😂 Вот что ни дебил, то обязательно - тупой адепт секты "священного" СыСыСыеР! Это правило без исключений, убеждался не раз! И последний колхозный скотник ванька шевченко это ещё раз подтвердил! 😬Александр СимаковУ вас на весь колхоз всего одна школа была, где же ещё сыну председателя учиться? А вот то, что творилось в Средней Азии и Закавказье как раз и доказывает, что не все в СССР были равны.ГусЕнаПлоховато вас учили...Или вы были двоешник? Фио с маленькой буквы , и даже не в курсе, что ч инете приняты ники, которые гораздо информативнее безликих фио. Что мы о вас видим? 1. Хохол 2. Учился плохо. 3. Устарел. 4.....всеAIAlex ImenНе все было идеально, но равенства было на порядок больше. Фактически живём в сословном государстве, где диктует волю лобби меньшинства с неограниченными возможностями.иван шевченкоДа и фактически, и юридически уже живём в сословном государстве. Главное, бл@дь, достижение в "построении гражданского общества" - возродили дворянство, духовенство и купечество. Ну а остальные 140 миллионов населения России ОНИ между собой как только не называют...ГусЕнаХолопом себя чувствуешь-твои проблемы. Не с децтва ли?:)Yak Vitага, а СыСыСыеР, бл*дь, у него не был "сословным государством", понимаешь! 🤦♂️😠 С магазинами "Берёзка", СИСТЕМОЙ спецраспределения для всяких там председателей и секретарей комитетов партии, чиновников областного звена и выше, заведующих крупными магазинами и оптовыми складами, министров, дипломатов, народных артистов с их персональными дачами, директоров крупных предприятий и прочая, и прочая, и прочая! И всё остальное, так сказать, население! 🤬 Попробовал бы кто из этих, так сказать, "равных" поступить, скажем, в МГИМО. Или в Торговый институт. Или в МГУ на "крутые" факультеты! Сразу бы ощутили совеЦЦкое, понимаешь, "бессословное равенство"! 😏 Про это, кстати, Шевчук в своё время песню написал "Мальчики-мажоры". Пожалуйста, слушайте, ежели кто чего успел забыть! 😎! https://youtu.be/6YVz1QDDlooЕвгений Кислинскийну да в бане все равны.Ваша СветлостьДеградация общества, лишенного общей, скрепляющей идеи, неизбежна. Были важные, ведущие людей, призывы - За Веру, царя и Отечество; За Родину, за Сталина, была вера народа в светлое и справедливое. А что сейчас? Кому придёт в голову крикнуть: За Путина и Ротенберга, за его новый Аурус и "дворец в Геленджике"? Остается только одно - За Родину, за Отечество. А вот тут не всё так просто, понятие Родина изрядно потрепано, нашим детям навязали Рашку, нечто отстойное и незаслуживающее повода гордиться, потому что айфоны и теслы с мерседесами мы делать не научились, что всё решает бабло, пример жыдо-олигархов доказывает это. Вот только я сильно сомневаюсь, что случись беда, война, люди пойдут на защиту геленджикского "дворца" и яхты Романа Абрамовича, этож вся Рублевка останется без народной защиты... А Русский Бунт, он всегда был бессмысленным и беспощадным. Я сомневаюсь в адекватности наших рукоблудителей, у них отсутствует инстинкт самосохранения, ведь, от гнева народа не спасут ни бронелимузины, ни охрана, ни закрытые поселки..., перефразируя известный призыв - Велика Россия, а бежать им будет некуда!...иван шевченкоНу, я не могу согласиться только в том, что "бежать им будет некуда!". Встретят их, беглецов, на Западе. Встретят, как Остапа Бендера на румынской границе. Оставят в одних портках, по полной ограбят. Но тогда за их спиной уже не будет стоять Россия. Вроде умные люди (вон сколько наворовать умудрились) - а дураки дураками. А часть ИХ, действительно, и сбежать-то не успеют...Ингерман Ланскаяуууу, какие пубертатные фантазии..ГусЕнаДетские комплексы-зааисть к сыну председателя:)))Александр СимаковВот что отличает колхозника от нормального гражданина, так это то, что он по любому поводу за вилы хватается. Только в колхозе ещё и грабли есть, не забывай!IAIness AarteeКаждый не был равен каждому и не будет, но сейчас полный беспредел, медицина , образование, воспитание и. т. д. Врачи не только не лечат, им рот трудно открыть! Нормально?Александр СимаковНикого не боялись? Ну может быть и так, за исключением пацанов из другого района. Когда если ненароком попадал в недружественный район - огребал по полной. Все были равными? Посмотрите миниатюру Аркадия Райкина - там всё про "равность" - завсклад, товаровед, директор магазина. И это не считая партийных и комсомольских функционеров. Блат, знакомства, положение в обществе - на этом (особенно в последние годы) держалась вся система СССР.Pciha IvanovaНо Райкин мог над этим смеяться!Александр СимаковИ что из этого? Во-первых, Райкин был единственным, кому позволялось над этим смеяться. Во-вторых, если над этим смеялись, значит это было! И в третьих, с этим мирились, как с обычным явлением в обществе.Ваша СветлостьСима, ты пидар?Александр СимаковТы как был колхозником, так им и остался. Надо было у сына председателя колхоза не только алгебру списывать, умнее был бы.ГусЕнаА у него это врожденное....Владимир ЛомакинВо-первых, Райкин был единственным, кто над этим смеялся. Остальные вполне серьёзно мочили таких на партсобраниях, в былые времена вплоть до расстрела. Во-вторых, это было, но смотри пункт первый. В-третьих, как с этим "мирились", смотри пункт первый. Ты сам себе насочинял небылиц, и как онанист сам с собой их продрачиваешь. Ты уж определись - то у тебя всех расстреливали миллиардами, то мирились.ГусЕнаСейчас еще Лосракин , сам из семьи спекулянтов и барыг, будет рассказывать как от ОБХСС бегал:)SamariumНе надо говорить чушь о равенстве в СССР... Достаточно вспомнить советско-партийную номенклатуру с их спец распределителями и прочими благами, которых и близко не было у основной массы граждан СССР, выражение " блат", кстати, из тех самых приснопамятных времен....основная масса советских людей, да, была равна в своей нищете....Идеологическая обработка умов советских людей, начиная с детского садика и кончая гробовой доской, да, была на высоте ( отсюда и эта непонятная ностальгия по тем временам у части наших сограждан)...Не был СССР идеальным государством, никогда им не был....Не надо выдавать желаемое за действительное и пудрить мозги современной молодежи....Alexander FedorovКак так получается, что в большинстве стран соцлагеря люди живут лучше, пенсионеры достойно по сравнению с Россией, про вторую экономику мира Китай и говорить не приходится, только завидовать. Далеко не всё в порядке в нашем ЦАРСТВЕ-государстве.Alexander Fedorov*бывшего соцлагеряИИринаВраги коммунистов ,захватившие и республики СССР и страны Восточной Европы ,НИЧЕГО полезного за 30 лет не сделали для своей страны и народа ,только паразитировали за счет созданного коммунистами и их сторонниками ,вывоза природных ресурсов и сырья ,подачек Запада и Европы ,работы иностранцев .Ингерман Ланскаяво времена совдепии разница в уровне жизни людей в соц.лагере и жизнь людей в совке была Ещё большей!! в совке - на грани бедности-нищеты, а демократы, в сравнении с совковыми - жировалиГусЕнаТы живешь не хуже. Только ноешь большеAlexander FedorovА там что-то про меня? Живу я не хуже, а видеть стал лучше.Ингерман Ланскаявывод: Русская медицина, в частности офтальмология, лучше совдеповской!!Ингерман Ланскаяа может воздух в стране стал чище?ГусЕнаХаха, точно:)вага карлитоВ основном разговор Урсуляка идет о людях и о том какими они были в годы социализма! В те времена порядочность на порядок ценилась выше чем ныне и сам советский человек был другим ! Уникальный расклад общества где как выше пишут совсем не сведующие люди о том что кто то втихаря получал пайки не был типичным скорее сопутствовал времени и не всегда! Зато отношение между простыми людьми были действительно братскими и заботы о дне насущном и будущем так не напрягали как ныне! Не говоря уже о ощущении безопасности! И мало кто в то время стремился бороться с системой скорее высмеивали недостатки но по доброму!Виктор Козодоевя тоже тоскуюАлександр ПавловРаскол начался с Хруща.Ингерман Ланскаяработяга , живший в бараке с сортиром во дворе и гор.сек, живший в 5-ти комн.квартире со всеми удобствами - Равны! уборщица на 50 руб. подачки и директор за 500 руб - Равны!! савейский пипл стоящий в многочасовых очередях за паршивой колбасой и парт.чинуши . подъезжающие к спец.магазинам на персональных авто - Равны!!! .....этот делец из шоу-бизнеса - ЛЖЕЦ!!!oleg zhidkovУрсуляк снимает сцену из "Ликвидации", как неравнодушного к профессии Гоцмана швыряют в застенки. И если бы не административный ресурс со стороны симпатизирующего маршала Жукова Гоцмана ждала участь лагерной пыли. И вдруг тоска по этим временам. Здесь больше маркетинговый ход для продвижения будущих своих фильмов, чем фиктивная тоска.Акрам Кучумоввидать ты тупой.. а как ответишь на то, что соседи решили отметить его день рождения... и как они отреагировали на взрыв его комнаты (хором пришли и сделали ремонт), тебе только в навозе копаться... раз узрел только только арест героя...Акрам КучумовТы на трассе тоже много зарабатываешь, я даже не сравниваю твою "зарплату" с какой нибудь маляршей. Удачи в клиентах и на дорогах!...ГусЕнаА разве сейчас всем миром не помогаем? Я вчера не могла купить билет на паром в Крыму-у кассира не было сдачи с 2000 рублей, карту не принимает-только " мир", а у меня другая. Так очередь мне насувала в три раза больше-потом раздавала. Проблема в Вас....ГусЕнаТы, аульный сын ишака, дочь свою и жену -Вонючку сначала с трассы забери, а сына из гей клуба...Ваша СветлостьФу-ууу! Вонючка!oleg zhidkovНу, не тупея тебя.ГусЕнаДумаю, гораздо умнееЛеонид АлексеевСамое смешное,что еврей лучше всех ЗНАЕТ,что нужно русскому народу!!!Забавно...Лариса ГолубицкаяПолностью согласна с С.Урсуляком!!!!Yak VitВладимир Высоцкий Очередь "А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят: — Мы в очереди первыe стояли, А те, кто сзади нас, — уже едят. Им объяснили, чтобы не ругаться: — Мы просим вас, уйдите, дорогие! Те, кто едят, ведь это — иностранцы, А вы, прошу прощенья, кто такие? А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят: — Мы в очереди первыe стояли, А те, кто сзади нас, — уже едят. Но снова объяснил администратор: — Я вас прошу, уйдите, дорогие! Те, кто едят, ведь это — делегаты, А вы, прошу прощенья, кто такие? А люди все роптали и роптали, А люди справедливости хотят: — Мы в очереди первыe стояли, А те, кто сзади нас, — уже едят. 1966 г. Это к вопросу о "равенстве" в СыСыСыеРе, ежели чё! 😎 https://youtu.be/fDgl1l40NooVBvladimir bedarevСоветский Союз Это Младенец из "Откровения Иоанна Богослова", которому надлежит управлять многими народами.Yak Vit🤦♂️avershin1947mailru АвершинПричём руководящие люди? Они сейчас вообще считают неприкасаемой кастой, в СССР такого не было.ЛЗЛидия ЗолотоваРоссия упала в такую глуьокую нравственную пропасть, что я уже неИнгерман Ланскаяваша безнравственность - это только ВАША безнравственность и экстраполировать свое нравственное падение на всю страну так же нелепо, как возводить свой чиряк во Вселенскую трагедиюВДвалерий двойнишниковГусЕна, ты только, что очень точно описала себя...прям 1в1!Елена Мамоновавсегда был кто то ровнееВалерий СилкинЯ тоже хочу домой в СССР!Комментировать
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