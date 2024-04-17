Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Технические характеристики ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос» Глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 15 апреля заявил, что российскую многоразовую ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать от 50 до 100 раз, то есть на порядок выше, чем носитель Falcon 9 компании SpaceX.