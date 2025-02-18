«Лиса со стрелой…» – древний герб Салехарда

18 февраля 1998 года у Салехарда официально появился герб. Конкурс на лучший эскиз герба был объявлен в 1997 году, горожане принесли много вариантов своего видения будущего символа окружной столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- 15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
- Волонтерский центр «По Зову Сердца» Законодательного Собрания ЯНАО отправил 70 посылок бойцам СВО в преддверии Дня защитника Отечества
- Без права на забвение! В парк Победы отдать дань уважения воинам-интернационалистам пришли сотни салехардцев
Свежие комментарии