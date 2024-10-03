Блогер из ХМАО рассказала о постоянном наблюдении на шоу «Звезды в джунглях»

Блогер из Югры Евгения Кривцова стала участницей шоу телеканала ТНТ «Звезды в джунглях». Она рассказала своим подписчикам об экстремальных условиях и постоянном наблюдении видеокамер, сообщил портал ugra-news.
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