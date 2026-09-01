МАГАТЭ подтвердило, что Израиль разбомбил ядерный реактор в Сирии

ДАМАСК (ИА Реалист). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердил: объект в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, уничтоженный израильскими ВВС в сентябре 2007 года, являлся строящимся ядерным реактором.
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