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ИА Реалист

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МАГАТЭ подтвердило, что Израиль разбомбил ядерный реактор в Сирии

МАГАТЭ подтвердило, что Израиль разбомбил ядерный реактор в Сирии

ДАМАСК (ИА Реалист). Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) официально подтвердил: объект в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, уничтоженный израильскими ВВС в сентябре 2007 года, являлся строящимся ядерным реактором.

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