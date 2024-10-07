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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Всего лишь трёхнедельный спринт может снизить утомляемость за счёт изменения работы митохондрий

Спринт улучшает выносливость профессиональных спортсменов Ученные из Университета Абертай (Abertay University) провели уникальное исследование, которое показало, что всего три недели интенсивных спринтерских тренировок могут значительно улучшить выносливость профессиональных спортсменов.

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