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«Танцевальная феерия», спектакль «Цирк» и концерт «Я люблю тебя, мой милый город»: куда сходить в Москве 5–6 сентября?

«Танцевальная феерия», спектакль «Цирк» и концерт «Я люблю тебя, мой милый город»: куда сходить в Москве 5–6 сентября?

Фото: mos.ru В первые выходные сентября Москва предложит множество вариантов для отдыха и развлечений.

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