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Рейтинг стран по супружеским изменам на 2024-й год

Рейтинг стран по супружеским изменам на 2024-й год

© Depositphotos.com / AndrewLozovyi Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Неверность означает, что один из партнеров вступает в связь с третьим лицом без разрешения своего супруга или возлюбленного.

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