Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков.