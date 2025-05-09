Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков.
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