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Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков.

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