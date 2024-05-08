Экс-владельцам ЧЭМК не удалось оспорить изъятие активов

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решения нижестоящих инстанций об изъятии активов и взыскании 105 млрд рублей с бывших владельцев Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).
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