Один наш коллега поделился как-то с нами почему он развёлся с женой. И мы были сначала удивлены.
Очень необычная причина, по которой мужья уходят от жён
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Гусева
Во всём хорошо знать меру. Перебор-это отклонение уже. Параноидальное поведение говорит об отклонениях в психике человека. Психотерапия женщине не помешала бы. Это ненормально. Поход к психологу (психотерапевту) ей точно необходим. И это не смешно уже.
Ответить
4 час.
АМ
Алиса Майская
Мужчина развелся с женой не из-за ее пристрастия к чистоте. Причина этого престрастия стала возможной причиной развода. Дело в том, что таковая неадекватная вовлеченность в наведение чистоты - симптом психологического расстройства, связанного с высокой тревожностью, подавляемой при помощи "общественно одобряемого" действия, (в данном случае - наведения чистоты и порядка), и сопровождаемого двигательным неврозом. Скорее всего, это генерализованное тревожное расстройство и даме нужен врач (психотерапевт или психиатр).
Ответить
1 час.
Свежие комментарии