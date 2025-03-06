ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Очень необычная причина, по которой мужья уходят от жён

Очень необычная причина, по которой мужья уходят от жён

Один наш коллега поделился как-то с нами почему он развёлся с женой. И мы были сначала удивлены.

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Комментарии
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Ольга Гусева
Во всём хорошо знать меру. Перебор-это отклонение уже. Параноидальное поведение говорит об отклонениях в психике человека. Психотерапия женщине не помешала бы. Это ненормально. Поход к психологу (психотерапевту) ей точно необходим. И это не смешно уже.
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4 час.
АМ
Алиса Майская
Мужчина развелся с женой не из-за ее пристрастия к чистоте. Причина этого престрастия стала возможной причиной развода. Дело в том, что таковая неадекватная вовлеченность в наведение чистоты - симптом психологического расстройства, связанного с высокой тревожностью, подавляемой при помощи &quot;общественно одобряемого&quot; действия, (в данном случае - наведения чистоты и порядка), и сопровождаемого двигательным неврозом. Скорее всего, это генерализованное тревожное расстройство и даме нужен врач (психотерапевт или психиатр).
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1 час.
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