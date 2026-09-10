ПАО "КамАЗ" планирует направить своих первых роботов в сферы ретейла и e-com

В 2027 году ПАО «КамАЗ» начнет тестировать антропоморфных роботов собственного производства. Проект стартует в пилотном режиме, первоначально роботам доверят самые простые механические задачи в сфере ретейла, сообщил в беседе с «БИЗНЕС Online» технический директор ООО «Цифровая платформа КАМАЗ» Витольд Коморовский.
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