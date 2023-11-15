Усик шуточно ответил, является ли Фьюри его сложнейшим соперником

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 KO) иронично ответил, является ли поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) сложнейшим в его профессиональной карьере.