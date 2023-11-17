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Какой будет ответ?

Какой будет ответ?

Отсутствие российского газа даёт новые результаты: Главный немецкий производитель шин больше НЕ нужен в прежнем объёме Если бы Вы владели предприятием с множеством заводов, представляете себе ситуацию, когда поставлять изделия стало некуда? Примерно то же самое испытывают на себе немецкие производители шин Continental AG.

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