Какой будет ответ?

Отсутствие российского газа даёт новые результаты: Главный немецкий производитель шин больше НЕ нужен в прежнем объёме Если бы Вы владели предприятием с множеством заводов, представляете себе ситуацию, когда поставлять изделия стало некуда? Примерно то же самое испытывают на себе немецкие производители шин Continental AG.