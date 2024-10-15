Центробанк: внешний долг к ВВП России обновил исторический минимум

Уровень внешнего долга России по отношению к ВВП по итогам третьего квартала текущего года упал до нового исторического минимума и составил 14,5%, следует из расчетов агентства РИА Новости на основании данных Центробанка РФ.
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