На примере Тахтаулова наглядно видно, какие огромные теневые деньги представляет собой нелегальная миграция. 2000 легализованных мигрантов - и ты долларовый миллионер

Крестьянин Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был замначальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрий Тахтаулов, вместе с подельниками легализовавший 10.