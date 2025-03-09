Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Ирина Караева
    сучки!!!!Дагестанки, свари...
  • Иван Ураганов
    В России появится...
  • Тамара
    Дааааа, давно замечено, что пора наводить конкретный порядок в уголовном, да и в гражданском кодексе. А, чтобы этот п...Дагестанки, свари...

На примере Тахтаулова наглядно видно, какие огромные теневые деньги представляет собой нелегальная миграция. 2000 легализованных мигрантов - и ты долларовый миллионер

На примере Тахтаулова наглядно видно, какие огромные теневые деньги представляет собой нелегальная миграция. 2000 легализованных мигрантов - и ты долларовый миллионер

Крестьянин Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был замначальника управления по вопросам миграции МВД Москвы Дмитрий Тахтаулов, вместе с подельниками легализовавший 10.

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