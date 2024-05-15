Неизвестные установили будки для безнадзорных собак возле детсада в Иркутске

В Иркутске кто-то из местных жителей установил будки для собак за забором детского сада №80. Животные пытаются пробраться на территорию учреждения, делают подкопы и бросаются на ограждения, защищая свою новую территорию.
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