Рогов подтвердил, что офицер ВСУ сдался в плен и перешел на сторону РФ

Украинский офицер, накануне сдавшийся в плен в Запорожской области, решил перейти на сторону РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета российской Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
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