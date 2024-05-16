Песков: Китай облагородит конференцию по Украине, но не добавит эффективности

Как заявил в беседе с «Известиями» официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, даже участие Китая в конференции в Швейцарии по конфликту на Украине не добавит ей результативности.
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